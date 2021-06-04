小聯盟台灣投手鄧愷威日前被裁判抓手套使用「外部物質」，包和他在內共有4名投手當場遭驅逐出場、禁賽10場，大聯盟也將強力執法，將開會結果知會各球隊老闆，據與會者透露，可能會成立裁判小組，在每位投手上場前檢查手套、帽子等裝備。

因有些美職投手會在手套、帽緣塗抹松焦油、松香等外部物質，幫助增加摩擦力、投球掌握度，有利投手投球，大聯盟本季就已出現6場無安打比賽，投高打低的情況十分嚴重。

大聯盟在今年開季前就向各隊發出備忘錄，提醒本季將會加強取締塗抹義務，且會回收比賽用球檢驗，發現在球季前2個月收集上千顆球中，有超過百球被檢出上面殘留「外部物質」。

根據外媒報導，有消息指出，大聯盟已針對此事開會討論，並在今日通知各隊老闆，可能會在7月中的明星賽前讓新規定上路。雖然詳細規定尚未公布，但根據與會人士透露，其中一項可能會成立裁判小組，負責檢查投手使用裝備，若在檢查完、上場投球後仍被抓到使用外部物質，將面臨10場禁賽處分。

目前尚未有大聯盟球員遭到相關處分，小聯盟包含鄧愷威在內共有4人，其他還有白襪隊低階1A的投手艾維（Marcus Evey）、白襪高階1A比亞西（Sal Biasi）、遊騎兵低階1A英格勒（Mason Englert）。

(中時 )