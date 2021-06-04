國民黨立法院黨團發起「我要疫苗，台灣要活命！」活動，今起為期一週，每日上、下午分別至總統府、疾管署抗議。民進黨立院黨團書記長羅致政今呼喚國民黨立委，快回來；他說，立委的責任不是在街頭或凱達格蘭大道，真正的職務是在立法院審查預算。

羅致政指出，立委真正的職務、責任是在立法院認真審查預算，國民黨立委盡快回到立法院，扮演好民代應該扮演的角色。

民進黨立委鍾佳濱說，大家都很關切疫苗的取得，這兩天陸續接到國際的好消息後，相信國人心中已經稍稍喘一口氣。

他強調，最近三個星期以來，整個社會經濟、生活受到龐大的影響，很多弱勢、經濟有困難的民眾嗷嗷待哺，所以在這次2600億的特別預算當中，有將近1018億是直接給個人紓困，這些預算必須儘速交付立法院審議，才能夠順利送到民眾手中。

他呼籲，疫苗有駐外人員、各民間團體、宗教家、慈善家、企業家等大家同心協力，最近已經開始陸續得到疫苗，朝野各政黨回到立法院，畢竟立法院才是立法委員為民眾服務、效勞唯一的場域。

(中時 )