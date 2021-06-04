【LIVE直播】本土疫情最新進展 指揮中心記者會說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布新增474確診，其中包括339例本土、2例境外移入、133例校正回歸及21人死亡。

指揮中心表示，新增的本土個案中，新北市有227例、台北有152例、苗栗51例、桃園11例、台中及基隆各7例、彰化6例、新竹市及南投各2例，另花蓮、宜蘭、新竹縣、屏東、高雄、嘉義縣及雲林縣各1例。

指揮中心表示，自去年起共累計606,921例新型冠狀病毒肺相關通報（含585,272例排除），其中10,446例確診・分別為1,145例境外移入、9,248例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

有鑑於苗栗京元電子廠疫情，篩檢地點的安排，動線、隔離送醫，都需要中央大力協助，陳時中表示，苗栗的事件不能等閒視之，工廠的移工群聚要及時處理，今早特別派遣王必勝執行長率領4名防疫醫師進駐「前進指揮所」，全力協調採檢、後送等。對於和電子公司有流動的人，這次都會一併完成，接下來也會針對桃園、新竹、苗栗展開移工檢查，有群聚的都會篩檢，再進行全國移工的總檢討。

針對京元電子廠的「前進指揮所」，陳時中表示，王必勝會帶著醫師觀察風險區如何匡列、是否適當，也要看看採檢點的設置，以及動線和作業程序。此外，也需調度大量的醫師進行採檢工作，另也會調度檢驗能量，我也特別和他說，不要把當地醫療機構的能量壓垮，需要分流，效率要快。原來要採檢的，希望在今天，不管多晚都要完成。同時也會調度檢疫所，盡量從苗栗疏散開，把醫院的量能保留著，當地有檢疫處所也要保留。移工的管理，和勞動部檢視宿舍，確保分倉分流。

陳時中表示，此次的本土疫情和前一波高點差不多，發病日來看，整體沒有突然往上，還是往下的走勢。我相信還有一些案子持續出來，還需要持續觀察，不過疫情確實是緊急的時候，比較好的情況是，採檢報告的效率有提升。目前的情況還沒想到降級，也沒有想到升級，處在相對高點，會持續精進作為。

對於近期有確診者搭乘立榮航空赴大陸，陳時中也特別喊話，提醒民眾健康聲明書不是隨便填，會把相關資料交給地方政府管理追蹤，請大家一定要誠實填寫。

今日新增474確診，包括339例本土、2例境外移入、133例校正回歸。（圖／中時新聞網製表）

(中時新聞網)