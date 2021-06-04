因應外縣市移工群聚感染，竹市即日起加強稽查移工宿舍4大防疫措施，勞工處將要求仲介公司加強落實，預計5日設立的竹科專案篩檢站，預計為4000名外籍移工進行篩檢。另行政院紓困4.0今起實施，市府已成立跨局處紓困小組，各局處並設有紓困專線專人服務，提供民眾即時、正確資訊。

新竹市長林智堅4日上午召開防疫會議，他表示，為強化外籍移工防疫措施，竹市即日起強化移工宿舍四大措施，並公告要求仲介公司務必遵守，包括動線分流、公共空間定期消毒、宿舍用餐區設立隔板、每日健康量測，市府也將強力稽查、加強落實。

因應行政院紓困4.0方案今起正式實施，林智堅並指示相關局處掌握新竹市受惠人數，若有特殊個案申請困難，務必積極協助。關於紓困諮詢，市府各局處以1999為紓困專責專線，各局處也增設專線、專人服務，提供民眾即時、方便、正確的資訊，若有不實消息，必須第一時間澄清。

(中時 )