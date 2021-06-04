國民黨台中市黨部表示，民眾藉著綁黃絲帶的方式發出怒吼，希望喚起全國人民，不分藍綠，一起向蔡政府「要疫苗」。（國民黨台中市黨部提供／盧金足台中傳真）

4日上午有民眾發現在豐原區豐原大道4段河堤上繫了成千上百的黃絲帶印著「台灣需要疫苗」的文字。（國民黨台中市黨部提供／盧金足台中傳真）

國民黨台中市黨部主委林敏霖4日呼籲蔡政府摒除意識形態，排除萬難，讓人民早日接種疫苗，質問「小英總統，晚上睡的安心嗎？」上午有民眾發現在豐原區豐原大道4段河堤上繫了成千上百的黃絲帶印著「台灣需要疫苗」的文字，民眾藉著綁黃絲帶方式發出怒吼，表達「台灣需要疫苗」的訴求。

「台中需要疫苗」，林敏霖強調，民間單位出錢出力幫政府取得疫苗，但遭到蔡政府以各種技術性的規定阻撓刁難，嚴重危及台灣2300萬人民生命安全，民眾按耐不住怒火，藉著綁黃絲帶的方式發出怒吼，希望喚起全國人民，不分藍綠，一起向蔡政府「要疫苗」。

林敏霖說，全國人民無疫苗可打，已達憤怒的極限，街頭巷尾到處都是「給我疫苗，其餘免談」的聲浪，但是蔡政府至今束手無策；甚至宗教團體、企業人士主動表達捐獻疫苗的意願，還被蔡政府以技術性手段封殺，讓人想起古代暴君「率獸食人」之舉。

國民黨表示，為了台灣2300萬人民的生命安危，呼籲蔡政府應該摒除意識形態，排除萬難讓人民早日普及接種疫苗。

連日來台灣因疫而喪命的人數攀升，林敏霖說，「小英總統，您的位置坐的穩、晚上睡的安心嗎？」防疫工作沒有藍綠，不分你我，無論在醫院、社區、山邊海角，請大家發揮「同島一命、寧嚴勿鬆」的精神，共同團結抗疫。

(中時 )