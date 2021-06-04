國內疫情嚴峻，現傳出醫療院所如果出現工作者確診，無指引可認定是否為職業災害。對此，勞動部職業安全衛生署表示，勞工如因公感染新冠肺炎，依現行勞動法規即可認定是否為職業災害，尚無需另定認定指引以為判斷準據

媒體報導，現在疫情在社區傳播階段，很多醫院發現員工染疫時，都傾向認定為在社區染疫，加上目前職安署尚未比照「職業因素罹患結核病之認定參考指引」，訂出因公感染新冠肺炎的認定參考指引，認為這會導致醫護人員未來在職災認定面臨困難。

職安署表示，勞工因作業活動及伴隨活動所衍生，於就業上一切必要行為及其附隨行為而具有相當因果關係所引起之疾病，屬職業災害。如醫院醫師、護理人員、醫療技術人員等因診治、照顧可能或疑似染疫者而遭感染，及醫院工友、監護工於工作場所感染者，為職業災害。

勞工確診嚴重特殊傳染性肺炎，如經認定屬職業災害，雇主應予以公傷病假，並依勞動基準法職業災害補償規定辦理；如非因職業上原因感染者，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假，工資則依各該規定辦理。

勞工保險被保險人因職業上原因罹患嚴重特殊傳染性肺炎者，得依勞工保險條例相關規定請領職業災害保險各項保險給付。勞工如因公感染新冠肺炎，依現行勞動法規即可認定是否為職業災害，尚無需另定認定指引以為判斷準據。

(工商 )