台灣新冠肺炎疫情不見退燒，疫苗仍遲遲無法施打，持台胞證到大陸打疫苗卻免費，許多被迫在家放無薪假的大陸籍新住民忍不住，最近透過手機瘋狂討論要回大陸施打疫苗，躲避疫情兼返鄉探親。

台灣的外籍新住民中，有3分之2為大陸籍，全台約有35萬多人，其中13萬人已取得台灣身分證，台南市有2萬1868為大陸籍新住民，其中8981人已是有身分證的陸籍台灣人。

最近大陸捐台疫苗話題正火熱，夾在中間的陸籍新住民相當無奈，很多人因為台灣防疫政策，整天關在家過著防疫無薪假生活，最近聽聞持台胞證回大陸打疫苗免費，認為與其持續關在家枯等，不如返陸打疫苗，趁機一解思鄉情。

台南市新住民關懷服務協會有200多名會員，其中150人為大陸籍新住民，理事長邱素禎表示，手機聊天室群組內，討論返陸打疫苗的確是最近熱門話題，約有一半的會員正在考慮回去施打，也有因為各種因素，打消念頭。

邱素禎表示，很多陸籍新住民離鄉幾千里在台灣生活，大都以中小型生意為業，全台因疫情近似封城，大家沒了薪水，還只能在家枯等解禁，很多姊妹都想乾脆先回大陸一趟，探親躲疫情，順便施打疫苗。

有部分陸籍新住民已先回大陸，並傳回施打疫苗照片，有的陸籍姊妹考量後仍打退堂鼓，主要是大陸規定的入境隔離期太長，施打兩劑疫苗需間隔多天，回台灣又要隔離，計算一下，一趟來回，被關在家的日子約達兩個月，有的人為了照顧小孩，只好放棄返鄉念頭。

有陸籍新住民私下表示，台灣疫情解禁看來遙遙無期，又不接受大陸捐贈疫苗，如果可以在台灣盡快有疫苗施打，大家不會想舟車勞頓回大陸。

(中時 )