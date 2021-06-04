衛福部長陳時中昨（3日）透露鴻海創辦人郭台銘接洽疫苗的最新進度，指出目前資料準備最齊全的是永齡基金會，但陳時中稱「我幾乎敢這樣講，現在就是買不到。」對此，前綠委沈富雄恍然大悟，原來陳時中用原廠授權書這招卡郭台銘，忘了郭的行為是「贈」而不是「賣」，陳時中這樣耍官威，莫忘民怨已深，政府的統治基礎岌岌可危。

沈富雄今（4日）在臉書發文表示，總統蔡英文和陳時中忘了政府的存在是「服務人民」而不是「統治人民」，尤其是陳指揮官在享盡了防疫上半場的榮光後，漸漸僚氣十足，官威大發，但因為民怨日深壓力漸大，兩人在疫苗取得的爭議上，態度有了明顯的轉彎，總統府不再堅持「疫苗已經夠了！不再買。」，陳時中對民間參與疫苗採購的態度由「排斥」、「只能在空擋時接受」到「歡迎媒合」和「向郭台銘妥協但開出8大條件」。

沈富雄指出，依據現行法規，民間進口藥品必須提出的文件有四：一是執行計劃書；二為藥品說明書；三是數量及計算依據；四是國外上市證明或替代文件。針對郭台銘的有意購買疫苗贈送給政府的申請，則平白增加四項要求：供貨期程、有效期限、冷鏈及倉儲設備和原廠授權書。其中，供貨期程和有效期限6兩項不成問題，至於冷鏈及倉儲設備，政府的態度應該是「感謝捐贈，倉儲及冷鏈如有問題，政府願盡力協助」，如此，捐贈者才會感受到政府的誠意。

沈富雄認為，但最有爭議的是平空來個「原廠授權書」，這一項郭董目前就卡在這裡，而且必須釐清資訊後才能回應。顯然，郭碰到了一些難題。「原廠授權書」到底要授權什麼？陳時中説：是要「證實有貨，保證會出。」，在這一點上，陳時中不僅耍了官威，而且忘了郭台銘的行為是「贈」而不是「賣」。

沈富雄解析，郭台銘如果是仲介，企圖媒合買賣雙方，則陳時中的要求還算說得過去，因為如果賣方失信，郭買空賣空，政府不但白忙一場而且有損政府威信，但別忘了郭董純粹是贈與者，如果到時他受騙、失察而交不出貨，則丟臉的是郭台銘，政府毫髮未傷！又何勞陳時中操心；郭台銘雖富也不過是一介平民，陳時中搬出8大件伺候，「最後就算你贏，其實是你打敗自己，莫忘民怨已深，政府的統治基礎岌岌可危」。

對於陳時中昨稱不相信此時市面上有貨，沈富雄指出，自己才恍然大悟，原來陳時中是用「原廠授權書」這一招讓郭露餡，但何不誠懇地與郭好好溝通，讓郭服氣，官民必須走到這一步，這個政府是夠僚氣十足了。

(中時新聞網)