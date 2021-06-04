彰化26鄉鎮都能看到印有「臺灣需要疫苗」的黃絲帶，希望喚醒裝睡的人。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

還有民眾將黃絲帶綁在機車上，當成行動宣傳車，希望能將自己的訴求給更多人知道。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，今天號召民眾，自發性地在各個路口綁布條，希望能喚醒一些再裝睡的人，中央只會叫我們躲在家，這樣真的不會讓疫情好轉，我們要疫苗。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

今天上午彰化縣縣內各鄉鎮重要路口都被綁上印有「臺灣需要疫苗」的黃絲帶，引發民眾討論，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，今天號召民眾，自發性地在各個路口綁布條，希望能喚醒一些裝睡的人，中央只會叫我們躲在家，這樣真的不會讓疫情好轉，我們要疫苗。

新冠肺炎疫情肆虐，中部就屬彰化縣最為嚴峻，全國人民不斷央求中央開放疫苗讓民眾施打，卻遲遲得不到回應，甚至覺得受到阻擾，國民黨彰化縣黨部今天號召民眾，在全縣26鄉鎮重要路口，綁上「臺灣需要疫苗」的黃絲帶，用行動來爭取希望中央能聽見民意，開放疫苗。

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，台灣疫情不斷擴大，短短半個月累積確診案例就快破萬，更有超過百人無辜喪命，國難當頭政府無視百姓迫切急需疫苗的需求，因此想藉由布條來喚醒蔡政府正視國內疫苗問題，沒有疫苗疫情就沒有解決的一天。

張錦昆說，他收到很多民眾反映，中央只會宣布數字，叫人民躲在家中不要外出，根本無心解決疫情問題，政府不買、不開放，民眾自救還不行，天底下有這種政府嗎，這樣下去只會不斷消耗台灣醫療量能，拜託如果不在乎百姓，也可憐第一線辛苦的醫護人員，至少讓他們有安全合格的疫苗可以打。

張錦昆強調，台灣亟需國際認證的疫苗，也呼籲民眾一起響應，讓中央聽到我們的聲音，中央要求民眾躲在家裡真的解決不了事情，因為疫情衝擊到的不僅是生命安全，最重要的是經濟，當務之急就是趕快開放疫苗，不管透過任何管道，也希望所有民眾一起響應，「臺灣需要疫苗」。

(中時 )