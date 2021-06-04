王力宏（右）邀方文山加入《月學》授課。（宏聲提供）

王力宏日前投入研發科技教育APP《月學》，除了在社交媒體上展現自己寫程式碼（coding）外，也不斷提倡使用線上課程，讓每一個人都有機會以實惠的價格跟最頂級的大師學習。他四月底親自教學的《月學》第一學期歌唱教學課程結業，吸引來自全球各地2萬多名學生拜師，還在蘋果和安卓應用商店獲得5顆星的最佳評價。驚人的是，《月學》APP的線上課程以台幣約7,330元一個月的學費來算，第一個學期就有近1億5千萬元收入。

身為「校長」的王力宏為了回應學生們的熱烈反應，決定把所得利潤全部投入在擴大課程規模，以及增加課程的多元化上。他今興奮地宣布，《月學》第二學期準備正式啟動，「除了我自己的唱歌課程之外，還會增加一門大師課，由華語樂壇中國風歌詞創作代表人物—方文山老師，首次以線上教學模式，在為期30天的課程中，傾囊相授歌詞創作」。

由方文山親自策劃、授課的歌詞創作課程，將於7月份首次開課。方文山不只鉅細靡遺地傳授他的歌詞創作獨門祕方，同時還會分享他作為資深「詞人」的工作經驗、欣賞歷史文化及文學藝術的角度，以及他獨特的人生歷練。王力宏在第一次造訪方文山工作室時，看著滿坑滿谷的書堆，笑說：「這就像是在爬一座東方文學山啊！」於是決定將方文山的歌詞創作課程取名為《爬東方文學山》。

近來疫情嚴峻，為了讓學員們在暑假期間停學不停課，王力宏公告自己第二學期的唱歌課程，以及方文山大師的作詞課程，將於6月25日開始報名，7月26日正式開學。 對於擴大《月學大師學院》規模以及新課程的內容，「王校長」自豪表示：「無論你是詞人、詩人、小說家、編劇、文字作品愛好者等，或是…周杰倫的粉絲！你一定都會覺得能夠跟方文山大師一起上課一個月，實在是太難得了吧！」

(中時 )