媒體報導拜登政府將推動稅改，要求企業繳納15%的最低稅率，受此打擊，亞馬遜、高通與美光科技等低稅負個股集體下挫。

《華盛頓郵報》報導，為了爭取共和黨支持大規模基建方案，拜登政府可能暫時擱置原先提出的將公司稅率提高至28%的計畫，轉而支持15%的最低公司稅率。

美股策略師表示，這個提議的15%最低公司稅率並非是一個新的想法，拜登政府亦有意為之。

美國一直呼籲全球實施15%的最低公司稅率。美國財政部周三表示，在本周晚些時候召開的會議上，G7成員國財政部長將支持美國提議的15%最低公司稅率。

共和黨在2017年通過減稅案，將美國的公司稅率調降至21%，現在亦反對拜登提高公司稅。報導指出，拜登總統仍希望提高公司稅，但現在可能不會納入基礎建設計畫的談判中。

這個最低公司稅也被視為是所謂的「亞馬遜稅」，即鎖定那些有賺錢，但只支付極低稅率的公司。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，亞馬遜和晶片股似乎是應聲下挫，網飛也是，很多科技股下跌。

周四亞馬遜股價收跌1.45%，高通跌1.52%，美光跌2.74%，網飛跌1.96%。

Boockvar表示，美光上一季繳納的稅率為7.5%，高通繳納的稅率為17%，但上一季只支付5.7%稅率。

輝達（Nvidia）上季繳納的稅率為6.5%，而前幾季的稅率更低，但由於獲Evercore點名為首選個股之後，輝達股價收平。

其他多年來也只繳納極低稅率的知名企業還包括Adobe、輝瑞、 麥當勞和聯邦快遞。

(時報資訊)