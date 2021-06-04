距離東京奧運剩不到50天的時間了，但外界仍然非常關注奧運是否能堅持舉辦，其中奧委會主席巴赫(Thomas Bach)和日本奧組委主席橋本聖子都宣稱一定能成功且完整辦完奧運，而整個參加奧運會的選手和工作人員也都幾乎施打了疫苗，以防萬一。

而雖然比賽要繼續打，但開幕的聖火傳遞儀式也取消不少，因為日本有些縣市早進入緊急事態，另外在台北時間6月4日據日本《共同社》報導，原定今年8月8日東京奧運閉幕式當天，由日本首相主持的海外政要晚宴將被迫取消，這可說是今年奧運開的第一槍！

部份內部官員說，原本預計國際奧委會(IOC)許多重要成員都會出席這次晚宴，地點會在東京一家飯店舉行，但由於新冠肺炎仍肆虐日本，而且為了要縮減成本，本次晚宴將被取消。而日本官員透露此決定跟民意有關，因為許多民眾因首相在大流行病中持續推動東京奧運舉辦的做法表示不滿。

除此之外前幾天還傳出本次東京奧運有多達萬人退出志工行列，據《共同社》報導，原定8萬名志工中，已有大約1萬人放棄 ，而東奧組委會秘書長武藤敏郎對此回應：「擔憂疫情無疑是最大原因，但本屆已大幅精簡參與人數，這對賽事運營沒有太大影響。」

橋本聖子則對外說道：「我相信奧運進行可能性是100%，會把比賽如期辦下去。但現在問題是『如何更安全辦好賽事。』最大挑戰是如何控制、管理人員流動。我們必須做好奧運期間爆發危機或緊急情況的準備，甚至臨時改為空場的配套措施。」

另外此前國際奧委會也宣佈一項重大消息，他們要求本次參賽成員都要簽下「新冠風險自負」切結書，國際奧委會首席營運官哈達德(Lana Haddad) 說：「因為你們都在關注全世界各地新冠肺炎新聞，因此任何政府、衛生組織都不能、也没有保證病毒不會傳播，這是我們所有人得承擔的風險！」這也引起外界非常大的爭議。

(中時新聞網)