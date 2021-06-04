LINE Pay近日因為一卡通公司系統異常導致用戶無法登入使用，LINE Pay稍早發出聲明表示，將採取因應及改善措施，同時針對造成不便向用戶與商戶致歉。

LINE Pay服務架構為「綁定卡片支付服務」由LINE Pay提供，而「LINE Pay Money服務」由一卡通公司提供。兩個服務本可採取「分開驗證」登入機制，但為了減低用戶之不便，故而發展出「單一驗證」登入機制，並在符合電子支付相關法令規範下，透過一卡通公司系統提供「單一驗證」登入機制。

LINE Pay表示，正因為上述的登入機制，當發生如近日及今年其他一卡通公司系統異常事件時，已註冊LINE Pay Money 的用戶無法成功登入驗證，導致不僅「LINE Pay Money服務」無法使用，「綁定卡片支付服務」也不能使用的情況。

LINE Pay表示，LINE Pay評估在現階段可執行的最佳解決方案為將「單一驗證」登入機制改為「分開驗證」登入機制。而「單一驗證」登入機制改為「分開驗證」登入機制，即表示兩個服務將採用各自的登入機制。若是已註冊LINE Pay Money 的用戶，可使用既有密碼登入「LINE Pay Money服務」，但另需設定新密碼登入使用「綁定卡片支付服務」。

尚未註冊LINE Pay Money欲使用綁定卡片支付的用戶，可用既有密碼繼續使用「綁定卡片支付服務」。

LINE Pay表示，如上所述，相關改版作業預期需要數個月的時間，但LINE Pay將把此項作業放在第一位優先順位，並做好充分準備，儘可能減少影響用戶使用體驗，而在LINE Pay進行相關改版作業期間，LINE Pay對於用戶與商戶的各項服務都將維持不變。

(工商 )