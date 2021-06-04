近半美國小企業5月仍缺人 比例創歷史新高 13:102021/06/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國獨立企業聯盟（NFIB）3日（周四）公布，將近一半的美國小企業主回報5月有職缺尚未找到適合人選，寫下連續四個月該比例創新高，顯示美國人力短缺，小型企業徵才仍然是一大挑戰。 NFIB發布的5月就業報告指出，經季調後共計48％的小企業主表示上月仍有職缺未填滿，此比例高於4月的44％，與48年均值22％相比，5月數據高出26個百分點。 該報告指出，有意徵才的小企業經營者中，93％表示上月職缺僅有少數或沒有「合格者」應徵。 重賞奏效 香港接種疫苗人數創新高 《國際油價》汽油庫存增 原油期貨回落 (工商 ) #職缺 #美國 #NFIB #小企業主 #近半 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川規拜隨 美擬擴大陸企禁令 04:102021/06/04 焦點新聞 美投資涉軍中企禁令 清單增至59家 11:202021/06/04 財經 市場粽創意粽e次購足 04:102021/06/04 時尚消費 364天期定存單投標倍數 創2年新低 04:102021/06/04 金融．稅務 4月底突破13.58兆 銀行存放款差額 創新高 04:102021/06/04 金融．稅務 涉軍陸企清單 美鎖定安控產業 04:102021/06/04 全球財經 小英會工商團體 企業聚焦多元採購疫苗 04:102021/06/04 財經要聞 《商情》憂美國收緊貨幣政策 銅價跌破10,000美元 09:102021/06/04 財經 比川普更嚴！拜登擴大禁止投資59家陸軍工企業 華為上榜 05:172021/06/04 國際 佳世達5月營收續創同期新高 09:122021/06/04 財經 疫情相挺食農新創 台灣No.1 食農加速輔導線上啟動 09:392021/06/04 社會 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 京元電爆恐怖群聚 今晚起停工2天 7廠區進行消毒 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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