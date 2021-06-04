美國獨立企業聯盟（NFIB）3日（周四）公布，將近一半的美國小企業主回報5月有職缺尚未找到適合人選，寫下連續四個月該比例創新高，顯示美國人力短缺，小型企業徵才仍然是一大挑戰。

NFIB發布的5月就業報告指出，經季調後共計48％的小企業主表示上月仍有職缺未填滿，此比例高於4月的44％，與48年均值22％相比，5月數據高出26個百分點。

該報告指出，有意徵才的小企業經營者中，93％表示上月職缺僅有少數或沒有「合格者」應徵。

(工商 )