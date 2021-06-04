安東尼戴維斯首節再次因傷倒地。(美聯社)

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「一眉哥」安東尼戴維斯只打5分25秒，就因腹股溝傷勢再次退場，湖人更碰上太陽射手戴文布克火力全開，攻下季後賽生涯新高47分，終場100比113不敵太陽，湖人2勝4敗無奈宣告淘汰出局，這也是「小皇帝」詹姆斯生涯首度在季後賽首輪提前淘汰。

湖人一開賽就遭太陽連進4顆三分球襲擊，更打出14比5開局，帶傷上陣的安東尼戴維斯，一路明顯忍著腹股溝疼痛打球，首節還剩6分35秒，他也倒在場邊無力站起，隨即自力走進休息室接受治療，接著場上完全變成看戴文布克表演。

戴文布克接連投進不講理三分外線，幫助太陽打完首節，取得36比14大幅領先，光在首節，布克三分球6投全進、獨拿22分，簡直只用一節就轟翻湖人，太陽次節更領先到29分，上半場打完，太陽62比41領先，布克半場就轟33分。

來到下半場，湖人進攻終於有所起色，詹姆斯第3節搭配麥修斯、薛洛德等隊友，努力把落後差距縮小到12分，甚至來到末節追到只差10分，可惜這卻是湖人所能追近的最小差距，太陽剩下時間都採拖延戰術，順利把這場客場勝利留下。

太陽除了戴文布克瘋狂飆分，克勞德也有18分進帳，布瑞吉斯與卡麥隆強生各有10分，保羅8分、10助攻，太陽挺進西區準決賽的對手將是金塊；詹姆斯雖拿29分、7助攻與9籃板，卻沒法填補安東尼戴維斯傷退空缺，薛洛德20分，波普19分。

(中時 )