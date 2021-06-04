日本放送協會（NHK）新聞網昨（3日）傍晚報導，日本政府捐贈台灣約124萬劑AZ疫苗，預訂在今下午由日航運抵台灣，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，只要願意幫助台灣的國家，他都感謝，有網友問他，大陸也要送台灣疫苗，怎不感謝，黃暐翰稱，他當然感謝，「但，你我都清楚，政治上，不可能」。

對於美日願意給台灣的疫苗，黃暐瀚今（4日）在臉書發文表示，在台灣急需疫苗的此刻，有如久旱甘霖，是救命的疫苗。所以，「我謝謝日本，謝謝美國，也謝謝願意給台灣疫苗的大陸。我心中感謝的對象，是每一位願意幫助台灣的人，每一個願意幫助台灣的國家，不只日本，不只美國」。

黃暐瀚稱，有網友問他，大陸也說要給台灣疫苗，怎麼不說感謝？他當然感謝，尤其國藥與科興這兩款疫苗，都已經獲得Covax認證，是國際合格的疫苗，效力品質都在水準之上，如果台灣人能施打，也是一種福氣，「但，你我都清楚，政治上，不可能」，因為817萬票選出來的蔡總統與蔡政府，對大陸，多有忌憚，也充滿懷疑，眼前台灣政府根本不可能會願意接受大陸的疫苗，不管是買或送，都不會要。

所以，黃暐瀚直言，此刻台灣根本不可能出現大陸疫苗，這是現實問題。與大陸有沒有要對台灣釋出善意？大陸疫苗品質好不好？完全無關。

此外，日本疫苗今（4日）下午就要到了，黃暐瀚指出，部分網友並不像他這樣開心，而是提出一些質疑：首先，日本不是聽說有三千萬劑AZ？怎麼才給台灣124萬劑？這是因為，日本跟AZ簽約1.2億劑，原本打算初期生產3000萬劑，但因為其他廠牌數量足夠，政府也不打算施打AZ，所以九州熊本藥廠拿到英國原廠原液之後，只分裝製造了120幾萬劑，這次日本等於是把手上所有的AZ，通通都直接送來台灣。

其次，黃暐瀚表示，另有些網友關心，這批日本AZ，有原廠授權書嗎？對此，黃直言，台灣購買的1000萬AZ疫苗，本來就是在韓國安東市製造，不是從英國送來，這124萬是「日本製」，都是AZ總廠授權製造，沒有問題；這兩天鴻海董事長郭台銘要引進BNT的種種問題，終究卡在「上海復星」的代理權上，問題在「政治」，並非是「品質」。

黃暐瀚稱，台灣此刻需要疫苗，日本、美國，願意給台灣疫苗，他就感謝日本、美國，也感謝兩位辛苦奔走的大使，蕭美琴、謝長廷。至於大陸的疫苗，雖然因為政治因素，無法來台灣，大陸願意送，他一樣感謝，「善，可以帶來更多的善；恨，卻會令彼此永遠糾纏；感謝那些對你好的人，但不要去恨那些對你不好的人」。

(中時新聞網)