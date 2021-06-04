針對編號第17案的「核四商轉」公投案，全國廢核行動平台已做好迎戰準備，也已徵求到3000多位民眾連署支持，今天成立公投反方辦事處，爭取參加電視發表會的資格，呼籲民眾拒絕危險核四，在第17案投下不同意票。

中選會於5月27日發布全國性公民投票案第17案至第20案投票公告，將在7月24日至8月21日辦理意見發表會或辯論會，正反方有意參加發表會或辯論會者，須在6月4日前申請許可設立辦事處並完成報名。

5月中旬開始疫情嚴峻，原訂明天舉行的反核遊行也取消，全國廢核行動平台僅能於網路上募集民眾連署，申請設立公投反方辦事處，疫情下無法進行擺攤連署的實體活動，募集連署難度大增，但在民間團體努力的宣傳與推動下，呼籲支持者在家自行下載列印連署書，簽名後寄出，5月下旬連署信件紛紛從各縣市寄來，至截止日已收到超過3000人連署支持，至於參加電視發表會的人選，全國廢核行動平台表示，目前尚在規劃評估，將提出最佳人選迎戰。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，1980年提出的老舊電廠計畫，2015年封存停工至今的拼裝核四，完工尚且不易，更何況還要商轉？況且核四已投入逾3000億，若要商轉恐怕要再投入800億，再加上核四廠正下方有一條2公里長的S斷層，更因為各項安全問題未來難以通過審查，核四已幾乎難以重啟的事實。

蔡中岳提及，雖然宥於疫情無法辦理實體宣講活動，但仍會採用如線上座談會、講座等模式，以完整解答民眾對核四的疑問。

(中時 )