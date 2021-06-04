國家級警報！北北基大雷雨 下到2點15分 13:162021/06/04 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大雷雨訊息發布，北北基警戒。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋒面影響，國家級警報發布！中央氣象局今針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，預估雷雨將持續至下午2點15分，提醒民眾當心。 另外台北市、新北市也發布淹水一級警戒。 派出所員警優先！嘉義市第一線員警打疫苗達8成 視訊鑑賞諮詢 婚戒宅配到府 (中時新聞網) #國家級警報 #2點15分 #新北市 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快閃總統府 近百輛車齊按喇叭要疫苗 04:102021/06/04 焦點要聞 北遷野象將進昆明 全面啟動人象保護應急準備 12:322021/06/04 兩岸 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 台北長照疫苗開打 新北喊快撥彈藥 04:102021/06/04 焦點要聞 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 11:412021/06/04 生活 《金融》星展銀防疫 縮短7分行營業時間 11:092021/06/04 財經 美日捐贈疫苗相繼馳援 日本前首相安倍晉三扮幕後推手！日本捐贈124萬劑AZ 今抵台 04:102021/06/04 焦點要聞 新北大型接種站啟用 開放採檢 04:102021/06/04 地方新聞 雙北市長超前部署人氣高漲 柯文哲粉專粉絲快速增加 09:502021/06/04 生活 五銀行縮短營業時間 04:102021/06/04 財經要聞 新北防疫車隊助千名確診者返家 160名駕駛連開10小時接送 12:232021/06/04 生活 生活熱門新聞 直播》本土確診數持續升高？陳時中最新說明 - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 雷雨彈狂炸雙北 新店淹大水 網開門驚見小河 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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