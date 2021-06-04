日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，中廣董事長趙少康今天表示，非常感謝日本捐贈疫苗，但台灣要緩解疫情，至少需1400萬人接種疫苗，因此目前的疫苗數量還是不夠，希望政府還是能夠跟美國、日本多多爭取疫苗，越多越好。

趙少康指出，這次政府有跟日本磋商日期，但同一時間，日本國會與美國在台協會處長酈英傑都說7月底台灣疫苗會量產，讓人好奇這個訊息是誰去說的；國產疫苗目前二期都還未解盲，怎麼會這麼有把握7月底就可以量產？

「台灣就是很缺，不用怕丟臉！」趙少康強調，政府應該要多跟美國與日本要疫苗，日本買了1億2000萬劑AZ疫苗，今天捐給台灣的1％都不到；而美國也要拿8000萬劑疫苗出來捐，如果政府說7月底國產疫苗會量產，那台灣就不會得到太多疫苗。

趙少康進一步說，台灣雖然獲得日本捐贈124萬劑疫苗，但這樣只夠施打62萬人，距離台灣要緩解疫情至少需要施打到1400萬人來說，數量仍差很多，因此政府還是要多多爭取疫苗，如果國產疫苗量產了、夠了，我們也可以捐給其他國家，互通有無。

對於美、日近日均表示會協助台灣取得疫苗，是否意味台灣不需急著打國產疫苗，或是至少等到三期臨床實驗成功再打？趙少康表示，依照步驟，本來就是要做完三期沒問題才可量產，這樣也才能得到WHO認證，更有公信力也有助外銷。

趙少康強調，希望政府可以跟美日多拿一些疫苗，甚至北京當局也可以出來澄清不會阻擋台灣取得疫苗，藉此釋出善意，這樣美國跟日本一定會捐更多疫苗。在此之前，奉勸蔡英文總統可以學習新加坡總理李顯龍的作法，親自擔任前線指揮官，讓喪失公信力的衛福部長陳時中可以去休息，這有助台灣度過這一波疫情。

(中時 )