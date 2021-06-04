新北市議員張錦豪接獲基層公務員投訴，中和就業服務站5月中傳出有志工染疫，但勞工局卻未安排同仁快篩，人心惶惶。對此，就業服務處處長林澤州表示，染疫志工僅有到就服站3小時，第一時間已大清消，未與民眾、同仁接觸，匡列同班志工1人，染疫志工CT值超過30，目前已居家隔離。

張錦豪表示，疫情不斷升溫，新北市各局處傳出基層公務員、志工或駐府外包人員染疫，另外一線的警察、消防染疫事件也時有所聞，他再次呼籲市府，確保基層公務員健康，才能繼續帶領民眾對抗疫情，除了擴大消毒外，更應確實執行居家辦公、分流辦公，確保公務員健康。

林澤州表示，該名志工於5月12日到中和就業服務站服務，5月18日接獲確診通知，第一時間立即對辦公區域進行消毒，同時由衛生局疫調，當下有調閱監視器釐清，由於該名志工全程佩戴口罩，加上並未與民眾、同仁密切接觸，僅匡列同班的一名志工。

林澤州表示，持續關心同仁健康身體狀況，該名確診志工送往集中檢疫所，如今CT值超過30，已返家居家隔離，民眾無須過於擔心，也持續加強辦公環境清消，此外，5月18日之後即暫停所有志工服務。

(中時 )