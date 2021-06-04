立委張廖萬堅與企業人士共同發起募資轉贈防疫物資，為第一線防疫人員送暖打氣。（盧金足攝）

防疫物資分別轉贈台中榮總及台中市消防局第六救災救護大隊，希望能為基層防疫醫護警消加油打氣。（盧金足攝）

國內疫情嚴峻，立委張廖萬堅4日與市議員林祈烽及陽光城市發展協會理事長李文烈等募集2000件防護衣、4000雙防護鞋套等防疫物資，轉贈給台中榮總及消防局救護人員，用實際行動力挺醫護及警消人員，為第一線防疫人員加油打氣，許多企業界獲悉善舉，也陸續主動表示願意共襄盛舉。

張廖萬堅等人今日到台中榮總與消防局轉贈防疫物資，分別由台中榮總院長陳適安、消防局第六大隊副大隊長郭春霖及緊急救護科科長劉忠和代表接受。

張廖萬堅指出，疫情未見降溫，確診人數持續上升，與部分企業人士共同發起募資轉贈防疫物資，為第一線防疫人員送暖打氣，包括防護衣、隔離衣、防護腳套，首批千件隔離衣上周已經轉贈給台中榮總，後續也分贈予其他偏鄉醫療院所，消息曝光後獲得熱烈迴響，許多企業友人得知後主動表示願意共襄盛舉。

包括陽光城市發展協會理事長李文烈、虹育有限公司黃申枝董事長各認捐1000件防護衣；伸仁紡織公司董事長白燦榮亦捐贈4000雙市面缺貨的防護性鞋套，今天物資分別轉贈台中榮總及台中市消防局第六救災救護大隊，希望能為基層防疫醫護警消加油打氣。

市議員林祈烽指出，疫情爆發至今，第一線的醫護警消人員皆全力投入防疫工作，為免家人染疫，不僅犧牲自己陪伴家人時間，更曝露在高風險的環境中，辛苦犧牲奉獻令人感佩，大量的救治工作，包括支援北部確診病例，也加速醫療防護物資的消耗。

尤其是防護性鞋套更是漲了好幾倍，讓前線防疫單位備感壓力，在張廖萬堅奔走下，感謝伸仁紡織白燦榮董事長大方捐贈4000雙鞋套，第一線醫療警消防役人員能無後顧之憂。

陳適安表示，感謝張廖萬堅上周先募集轉贈千件隔離衣，今天又再度募集2000件防護衣及2000雙防護鞋套，讓醫療團隊可以有更充裕的防疫資源，確保自身安全守護民眾健康。

台中市消防局第六救災救護大隊副大隊長郭春霖說，感謝張廖萬堅、林祈烽在抗疫期間關心警消弟兄打氣，主動連絡並轉贈2000雙防護型鞋套，由於鞋套是一次性物資消耗量極大，此次的獲贈對於第六救災救護大隊來說就像是一場及時雨。

消防局緊急救護科科長劉忠和指出，代表消防局來感謝捐贈的愛心企業與萬堅委員及祈烽議員，消防局一天就需要2、30雙的量消耗甚快，這次會將防護型鞋套分發給需要的各大隊警消人員。

李文烈強調，疫情期間全台醫療及消防人員全體不分晝夜投入抗疫，讓人非常感動，透過萬堅立委得知台中榮總急需防護衣，今年協會因為疫情爆發，原訂親子藝文活動一一取消，因此協會也共同響應捐贈1000件防護衣給予台中榮總醫護人員，盼能為守在第一線的醫護人員加油，也感謝他們的付出。

張廖萬堅呼籲，台灣疫情雖持續維持第三級警戒，請民眾保持正向心態，遵循中央指揮中心及地方政府防疫措施，不要轉傳沒有依據的訊息互製造恐慌，甚至互相批評指責，造成不必要的內耗對立。

他也會繼續督促中央爭取國際疫苗盡快到貨，加速對國產疫苗的緊急授權與審查，協助提高疫苗施打效率，希望多管配合下快速管控疫情，最重要的是自我防護，包括出門一定要戴口罩、勤洗手，減少非必要的人際連結，做好自我防護，就是給防疫人員最大的幫助與肯定。

(中時 )