台中市未雨綢繆在29區佈建66處快打站，其中5處也在4日進行「實兵演練」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中日前獲中央配發2萬7000劑COVID-19疫苗，已利用3天為22000名前線醫護完成接種，剩下5000劑也在4日於北屯區三光國中等5處疫苗快打站為警消等防疫人員接種，市長盧秀燕也到場視察，她強調，台中全力佈建首波66處快打站，加上醫療院所量能，一天至少可施打3萬人，一週預估可達20萬人。

雖然目前中央撥補的疫苗數仍相當有限，但台中市未雨綢繆在29區佈建66處快打站，其中5處也在4日進行「實兵演練」，盧秀燕也特別到大里塗城國小快打站視察現場接種情形，她表示，台中提前實兵演練，若遇任何狀況能立即反映改善。

台中今日包括南屯區惠文高中、北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心等5處疫苗快打站展開「實兵演練」，盧市長今日前往大里站逐關了解，從入口處、量體溫、報到區填寫資料、醫師評估區、注射區、留觀區到領黃卡等關卡，現場井然有序、動線分流順暢。

盧秀燕強調，接受疫苗施打的人員要在現場留觀30分鐘，確保身體無不適才能離開。台中首波66處快打站，加上醫療院所量能，一天至少施打3萬人，不排除可再提高，一週預估可達20萬人。因目前疫苗量還太少，台中首日快打站實兵演練僅先啟動5處，未來若有大量疫苗，台中就能全面啟動施打量能，並透過預先演練，確保日後流程、動線無疏漏，遇到任何狀況能立即反映改善，為未來大量疫苗施打作準備。

她表示，首波快打站規劃按行政區人口比例設置，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾分散各地施打，避免群聚風險，且為讓民眾有舒適的等候環境，快打站也將設置於停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，提供市民最好服務，全力建構安全防疫網。

民政局長吳世瑋指出，4日提供防疫警察同仁、消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線親訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員，以及居家檢疫關懷人員（里長、里幹事）等一線防疫人員施打疫苗。

(中時 )