《香港文匯報》昨（3日）以「肉製品瘦肉精超標，台美樣八中有七」為題報導引起軒然大波，新東陽和黑橋牌先後發聲明澄清報導不實，涉及損害商譽，將依法訴諸法律行動。

新東陽表示，台灣關於瘦肉精的檢驗標準相同甚至更嚴於香港，所生產的豬肉製品一律使用國產CAS優良肉品，並經檢驗合格，來源與成品絕不含瘦肉精。《香港文匯報》明知香港食環署已重申過去3年到今年5月食安中心檢測台灣的豬肉製品樣本的乙類促效劑（包括萊克多巴胺和克特羅）含量全部都通過，卻在未踐行與香港食署相同嚴謹的查核程序前，就對外報導台灣產品涉及超標，「如非故意，亦涉過失，此顯非妥適之舉，甚明！」

目前，新東陽已委請律師研議，擬對《香港文匯報》損害商譽，依法提出法律行動。任何不實報導或轉載涉及損害商譽者，也依法訴諸法律行動。

黑橋牌也表示，針對《香港文匯報》報導不實的部份內容，已損害黑橋牌商譽，「任何不實報導或轉載涉及損害本公司商譽者，本公司將依法訴諸法律行動。」並強調黑橋牌全部採用CAS及合格屠宰廠的台灣豬肉原料，包含豬肉製品絕不含瘦肉精，且定期自主檢驗豬肉原料，均檢驗合格。

港媒瘦肉精不實報導損商譽，黑橋牌發聲明訴諸法律行動。（新東陽提供）

(中時 )