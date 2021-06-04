國內首例30多歲男子因施打AZ疫苗引起血栓，他朋友在網路發文，指他還自費70萬打免疫球蛋白，林口長庚醫院證實。桃園市衛生局說，3日男子已向衛生局申請藥害救濟，將協助辦理。

該男子因施打疫苗出現血栓，是國內首例。有網友在PTT八卦板發文，說該個案是他朋友的弟弟，一度病危，自費花70萬打免疫球蛋白才保住性命。但記者會上輕描淡寫，可是該個案為了湊70萬元，家當賣光，連PS4都賣掉。

因不少網友認為造謠，該網友還貼出診斷證明書，指該個案5月22日身體不適急診，23日接受治療，27日轉一般病房，1日出院。林口長庚指出，當時該個案到急診就醫時，醫師就分析個案應該是施打疫苗引起血栓，趕快啟動治療，所幸個案也已經出院。

桃園市衛生局表示，該個案3日已向衛生局申請藥害救濟，衛生局將協助向中央申請，至於是否能申請到，或者金額多少，還須由專家審查。

(中時 )