大陸央視報導，6月4日清晨5時19分許，從新疆烏魯木齊上行經蘭州、開往杭州的蘭新線k596列車，在甘肅省金昌市k361＋401公里轉彎處，發生與正在下行軌道施工的鐵路施工人員相撞事故，經初查現場，施工人員9人遇難，救援工作正開展中，其它相關情況正進一步核查。

據中國鐵路蘭州局集團通報，6月4日，按照蘭新線天窗施工計畫，蘭州鐵路局工作人員在蘭新線封閉下行線進行大機維修作業，天窗計畫時間4時06分至7時06分。

根據大陸《鐵路營業線施工安全管理辦法》，「天窗」是指列車運行圖中不鋪畫列車運行線或調整、抽減列車運行線為施工和維修作業預留的時間，按用途分為施工天窗和維修天窗。

據報導，此次發生事故時，當時有蘭州鐵路局集團武威工務段金昌線路車間的50多名工作人員正在線路上施工。當時施工的線路是蘭新鐵路往新疆方向的下行路線，而發生人員傷亡的是上行路線。

據了解，事發地點是一個半徑500米左右的轉彎路線，事發時也是施工快要結束的時候。事發線路述中午過後，已恢復通行。

金昌市官方通報，4日上午接永昌縣委辦公室、金昌市公安局報，當日清晨，烏魯木齊至杭州K596客車司機報稱，其駕駛的K596次列車，自蘭新鐵路玉石站向東行駛至蘭新線K361＋401處時，與鐵路施工人員發生碰撞。

接報後，永昌縣主要負責人迅速趕赴事發現場，經初步核實，有9名施工人員被撞死亡，相關詳細情況正在抓緊核實中。

蘭新鐵路，東起甘肅省會蘭州市，西至新疆維吾爾自治區阿拉山口市，全長2423公里，曾是新疆通往內地的唯一鐵路線。蘭新鐵路是新中國成立後修建的最長的鐵路幹線，是構成中國西北地方鐵路網路的重要組成部分。

(中時 )