Intel Whitely滲透率逐步提升，挹注連接器廠—嘉澤(3533)及PCB廠—博智(8155)下半年營運，目前博智接單已滿，博智預估，下半年可望優於上半年，而嘉澤雖然面臨電子供應鏈缺料問題未趨緩等變數，嘉澤也預估，第3季及第4季營運可望維持平穩。

儘管受到英特爾(Intel)與超微(AMD)平台導入品牌廠的時程略為放緩，以及中國新基建部分項目推遲的影響，市調機構TrendForce預估，第2季整體伺服器出貨量季成長率將自原先預測的19.6%下修至17.7%，但相較於第1季，Intel Whitely平台滲透率已逐步提升，伺服器相關零組件廠出貨也開始放量，TrendForce預期，遞延訂單將有望推升今年下半年的出貨表現。

TrendForce表示，從上半年各大雲端服務供應商(CSP)布局來看，北美地區的GCP、AWS、Azure及Facebook的伺服器採購動能皆較過往積極，其中又以前兩者加單力道最強。預期在英特爾與超微新平台大規模量產挹注下，第3季各大廠將持續提升伺服器採購力道。

至於困擾廠商的電子供應鏈缺料問題，TrendForce認為，近期因智慧型手機在印度的生產再次遭受當地疫情嚴重衝擊，迫使品牌廠下修生產數量，相關生產備料因而降低，預期伺服器所需的關鍵零組件自第2季起將可滿足生產需求，長短料問題逐漸解決中。

博智因工業電腦及伺服器需求強勁，第2季接單已經滿載，雖然台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，博智生產及出貨維持正常，以目前訂單來看，博智預估，第2季有機會優於第1季，下半年不會比上半年差。

嘉澤前4月合併營收為64.81億元，年增33.47%，儘管PC深受缺料之苦，但因第2季工作天數多於第1季，嘉澤第2季營收可望較第1季季增5%；嘉澤表示，下半年NB需求可望維持平穩，隨著Whitely平台滲透率逐季提升，有機會成為下半年營運的動能。

(時報資訊)