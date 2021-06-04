國內疫情持續嚴峻，企業被迫居家辦公與分流，私有雲企業溝通協作廠商互動資通宣布，即日起開放企業免費申請team+企業標準版及商務視訊會議模組，協助持續營運與維持生產力，力挺台灣企業共度難關。

這波疫情來勢洶洶，不僅許多產業措手不及，更直接衝擊國內經濟成長，互動資通董事長郭承翔表示，互動資通義不容辭、也刻不容緩地貢獻我們在資通訊科技的專長，自願釋出資源，提供免費方案給有需要的企業，支援因疫情而迫切面臨的轉型，一起守住台灣經濟。過去台灣遇到重大災難，總能靠著醫護、軍警、消防、志工，以及許多企業與個人無私付出而撐過去；此刻在大家團結一心積極抗疫下，必能互相扶持，挺過困境。

疫情嚴峻的衝擊，迫使企業認知遠距辦公的急迫性與必要性，為協助中小企業減少布建遠距辦公的焦慮，互動資通team+團隊火速整合資源、推出免費方案，包含team+企業標準版與商務視訊會議功能，提供有需要的企業申請，團隊會依照企業的狀況與需求給予免費諮詢及評估，協助導入並提供教育訓練，讓企業能安心抗疫、盡速維持日常營運及生產力。

這場疫情讓台灣企業不得不加速面對數位轉型議題，當行動辦公已翻轉成為企業工作新常態，就更需要仰賴科技技術讓工作模式更加靈活、具有彈性，同時能提高協作效率，帶動企業成長。team+是一套專為工作開發的企業私有雲溝通協作平台，以系統整合與行動化應用為核心，透過客製化服務，有效提供企業全方位內外溝通、協助面對數位轉型、提升團隊運作價值。若此時正在憂慮如何布建遠距辦公溝通協作的企業，可以考慮申請此次免費專案，及早踏出數位轉型的第一步。

(時報資訊)