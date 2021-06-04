新北市中和區某印刷廠爆發移工群聚感染，廠內57位移工已有8位確診；該公司今上午發聲明表示，全廠區已於5月30日做過全面消毒作業，將盡快安排再一次的全面消毒，員工的防疫旅館費用將由公司全額負擔，「對於造成鄰居的不安深感遺憾，在此表達深深的歉意，我們沒辦法阻止疫情的發生，但會盡全力配合政府防疫要求」。

據了解，該印刷廠移工平時就常到市場成群買菜，疑似在外染疫，首位確診移工5月突然出現發燒等輕微症狀，5月26日PCR篩檢陽性確診，接連幾天陸續有移工傳出確診；目前廠內57位移工有8位確診，被分送至醫院與檢疫所治療、安排居家隔離，由於無法確認感染源，加上中和鄰近板橋重災區旁，引發地方擔憂。

該公司表示，在新北市政府積極地幫助下，原住在公司宿舍的外籍同仁共46人，其中8位診者已於日前由新北市衛生局協助就醫治療，剩餘的38人也已分別安置防疫旅館隔離中，防疫旅館費用將由本公司全額負擔。

印刷公司指出，全廠區已於5月30日做過全面消毒作業，將盡快安排再一次的全面消毒。再次感謝新北市政府大力協助跟指導，對於造成鄰居的不安深感遺憾，在此表達深深的歉意，我們沒辦法阻止疫情的發生但會盡我們所能，全力配合政府一切的防疫要求。

(中時 )