新竹馬偕紀念醫院去年成立病毒實驗室，把病毒檢驗流程從48小時縮短至4小時，去年啟用時，一天量能全開最多可檢測96支樣本，因應近期本土疫情爆發，新竹馬偕醫院緊急添購要價超過300萬的高通量PCR檢測儀，一天可檢測300到500支，大幅提升檢測效率，也減輕醫檢師工作負擔。

去年3月，新竹馬偕醫院引進自動核酸萃取儀來檢驗新型冠狀病毒，成立新冠肺炎病毒合約實驗室，為竹竹苗第一個檢驗新冠肺炎病毒的實驗室，每日有6名檢驗人員進行檢測。1年多來，新竹馬偕不斷提升檢驗量能，從最初的96支提升到170支，因應本土疫情爆發，上周更添購了高通量PCR檢測儀，保守估計每日檢驗量能最高可達500支。

管理部兼院長室主任蔡德龍指出，還未添購全自動的高通量PCR檢測儀之前，檢驗人員每日的「手工」量大，需用人工滴試劑到96孔的盤子，每個孔洞都非常小，若是一不小心閃神滴錯，就要重新來過，除了壓力極大，也非常考驗專注力，但現在添購自動化機器，只要將採檢檢體病毒去活化，就可放到機器萃取核酸，大幅減少人工時間。

此次添購要價超過300萬的高通量PCR檢測儀，一次可以上48支檢體，能夠像流水線一般檢測，速度非常快。蔡德龍解釋，由於本土疫情爆發，檢驗需求大增，院方緊急添購器材，短短幾天內就上線運用，大幅提升檢測效率，也減輕醫檢師工作負擔。

蔡德龍表示，現在是國家危急的時刻，為了解決檢驗量能的問題，緊急添購設備，也是為了應付未來的危機，預先儲備能量。

(中時 )