李長榮化工為抗疫加油，4日宣布捐贈6噸75％稀釋電子級異丙醇清潔液，支持高雄市政府警消人員、高雄林園里務推展聯合促進會、以及Uber Eats，這些清潔液，可作為環境與用品消毒使用，守護抗疫前線人員，並為本土防疫善盡企業公民責任，這也是李長榮化工連續第二年的防疫物資捐贈善行。

李長榮化工指出，近期台灣新冠肺炎確診個案頻傳，第一線執勤的警消人員，為了維護人民健康，載送新冠肺炎疑似及確診患者就醫，為防止傳播鏈擴散，他們的防疫勤務時間較平時更繁重。

民間的外送平台外送員，也不畏風險，配送餐飲與生鮮雜貨商品給消費大眾，協助在疫情焦慮之中的民眾維持正常的生活運轉，榮化表示，前線的警消與美食外送員，面對可能的接觸風險，清潔消毒此時更顯重要。

因此，李長榮化工以實際行動，支持台灣抗疫，向辛勞的抗疫英雄表達由衷感謝，捐贈75％稀釋電子級異丙醇清潔液，給高雄市府警消單位及Uber Eats平台外送員，共同守護台灣家園，給予民眾平安且安心的生活環境。

高雄市消防局指出，面對疫情消防隊員們無所畏懼，在疫情期間，消毒清潔液是團隊最重要的裝備之一，李長榮化工的善舉，無疑是最大的鼓舞，讓弟兄們安心堅守抗疫戰場的第一線。

高雄市警察局交通大隊也表示，即使曝露在隨時被感染的風險中，團隊依然恪守己任，李長榮化工捐贈的防疫物資，無疑是為堅守前線的英雄送上最暖心的支援。 李長榮化工積極支持本土防疫工作不遺餘力，除了提供穩定且高品質的口罩原料、由集團總裁李謀偉代表，捐贈兩台數位 dPCR 核酸檢驗儀給桃園市政府之外，因應當前疫情狀況，今年再度捐贈75％異丙醇清潔液給高雄市警消單位，投身社會公益，傳遞正面能量。

(工商 )