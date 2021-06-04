中龍鋼鐵5月營收110.19億元 年增115.99％ 13:302021/06/04 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在鋼價上漲推升下，中龍鋼鐵5月份營收為110.19億元、年增115.99％，累計營收為465.35億元、年增50.49％。 《電機股》亞德客-KY 5月營收年增33％ 櫻花早盤股價衝上70.5元 續攀新高 (工商 ) #中龍鋼鐵 #月營收 #鋼價上漲 #推升 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南亞科、威剛 5月營收超旺 04:102021/06/04 財經要聞 滬指半日漲5點 深成指漲112點 12:292021/06/04 財經 《半導體》全新營運掛雙引擎 外資喊進、叫價140元 10:522021/06/04 財經 佳世達5月營收續創同期新高 09:122021/06/04 財經 江興鍛5月合併營收創同期第二高 12:392021/06/04 財經 亞馬遜Prime Day 6／21提前登場 04:102021/06/04 全球財經 《類股》H2接單佳 牧德、由田業績加分 11:432021/06/04 財經 特斯拉5月大陸訂單暴跌五成 股價應聲重挫 12:582021/06/04 兩岸 《國際產業》5G晶片需求旺 博通財報財測優於預期 10:182021/06/04 財經 《產業》Q3全球動起來 專家預言：布倫特油價可望挑戰百元美元 12:512021/06/04 財經 原物料股獲利回吐賣壓湧現 早盤下跌近百點 09:202021/06/04 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 出國打疫苗太火熱？華航爆127萬張新天量 台股收跌98點 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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