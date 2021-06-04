周四美股全數下跌，國內疫情持續延燒，台股今(4日)開低走低，電子股熄火，金融股反彈無力，傳產股高檔震盪，終場加權指數收在17147.41點，下跌98.75點，成交值4376億元，連吞5根跌停的高端疫苗仍跌停鎖死，有上萬張委賣掛單，華航則爆出127萬張的新天量，股價一度漲停，終場收在平盤20.5元。

台股開盤以17225.06點開出，下跌21.1點，指數震盪走低，盤中來到17084.49點，下跌161點，回測5日線，台積電開盤低走低，在平盤下590元至593元區間小幅震盪，聯發科、聯電、大立光都在平盤下遊走，股王矽力雖2度翻紅，但後繼無力，鴻海則在午盤後奮力上攻。

電子權值股走弱，金融股也跟著休息，傳產股中的玻璃陶瓷股強勢表現，冠軍甚至攻上漲停板14.3元，鋼鐵股受惠鋼價上揚，威致、彰源早盤股價一度漲停，後漲停打開，多檔早盤走揚的鋼鐵股價都由紅翻黑。

航運族群仍是今日盤面焦點，華航、長榮航早盤股價一度亮燈漲停，後漲幅收斂，最後以平盤價20.5元作收，華航不僅有民眾搶買機票，投資人也搶買股票，成交爆出127萬張的天量，貨櫃三雄以陽明走勢最強，盤中創下119.5元的新高價，而長榮、萬海股價尾盤則翻黑。

(中時新聞網)