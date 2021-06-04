台灣本土疫情爆發，疫苗也成關注焦點。前民進黨立委郭正亮日前在網路直播節目中爆料，「BNT和莫德納疫苗當初在研發的時候，都有來找台灣投資啊，但我們不願意投資，因為覺得不會成功，不願意花這種類似那種『創投』的錢」。

郭正亮5月27日在宅神直播節目中談到，台灣現在的國產疫苗，沒做到三期試驗要怎麼做國際認證？FDA（美國食品藥品監督管理局）、WHO（世界衛生組織）也不會幫忙，到時候沒拿到國際認證，即使打了疫苗，你可以出家門但出不了國門，「所以我跟你講歐洲、美國、中國大陸、俄羅斯、以色列等國家，我認為最晚七月下旬就會推出全球疫苗護照」。

郭正亮進一步說，「台灣直接去找德國BNT，對方沒有辦法和你簽約的，這只要是做過國際藥品行銷的都會知道，必然如此，台灣如果說不要被納入大中華市場這個區，那就要很早就先跟人家講，結果我跟你講這也是內幕，BNT和莫德納當初在研發的時候，都有來找台灣投資啊，但我們不願意投資，因為覺得不會成功，不願意花這種類似那種『創投』的錢，你知不知道。」

郭正亮指出，「因為我們就想說對方不是大廠，可是(疫苗)就被人家做出來了，後來BNT在生產、推廣上有困難，所以輝瑞才來幫忙，可是專利都在BNT手上，我的意思是說，你台灣政府就是亂來嘛」。

(中時新聞網)