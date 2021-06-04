本土疫情持續增加，內政部今表示，租屋族群若確診新冠肺炎，房東不得以房客因染疫而拒絕承租，也不得因房客在家實施居家檢疫，而歧視合法租屋權益；違反者將依法最重可處15萬元罰鍰，並要求限期改善。

疫情嚴峻造成消費、服務市場受衝擊，連動影響勞工收入，為避免租屋族群繳不出房租，民眾黨昨偕同OURs都市改革組織、崔媽媽基金會，喊話政府在新編列的2600億紓困預算中，應參照《防疫紓困條例》，對受衝擊的營業、住宅租屋者提供緊急的租金補貼；並禁止房東在疫情期間，對因疫情而繳不出房租者下達驅逐令。

儘管行政部門迄今仍未考慮將租金納入紓困項目，但內政部今表示，在疫情期間應共體時艱協助房客，避免不當終止租約及要求搬遷；同時提醒房客，若受到房東不當對待，可即時通報地方主管機關協助。

內政部表示，依《傳染病防治法》第11條規定，對於傳染病病人、接受隔離治療、居家或集中檢疫者的合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視。第12條也規定，不得拒絕傳染病病人居住或給予不公平待遇。

內政部強調，在疫情期間，居家隔離或檢疫為防範疫情擴散的最基本要務，房東應以同理心，共體時艱協助保障房客租屋居住權益，並避免因搬遷而造成防疫破口。

此外，內政部指出，依「租賃住宅市場發展及管理條例」、「住宅租賃定型化契約」應記載事項規定，房客或同住親友因染疫或居家隔離，並非為房東主張終止住宅租賃契約的法定事由。房東如果仍以此為由提出終止租約，不僅不當，也將因違反《傳染病防治法》規定而遭受處罰。

(中時 )