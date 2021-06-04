新冠肺炎疫情嚴峻，台南市府結合中央各項補助措施，擬訂台南市紓困振興措施，昨日發出簡訊通知農漁民，補貼款項將陸續入帳，不少人害怕是詐騙簡訊，市府除緊急澄清，今天市長黃偉哲也發出一封信，向農漁民說明各項紓困振興措施辦理情形及防疫注意事項。
黃偉哲信中表示，今年疫情更加嚴峻，政府為照顧農漁民，再度提出紓困補貼方案，補貼農漁民1萬元、漁工3萬元。申請案件經審查合格後，近日補貼金就會陸續撥入大家去年申請所留的帳戶。
信中說明，市府透過去年申請生活補貼金的農漁民所留手機號碼，6月3日發送簡訊通知農漁民今年的申領生活補貼金方案，僅留市話的農漁民，後續將再以語音方式通知，期能儘量通知到所有符合受領補貼金資格的農漁民。
此外，發送簡訊通知只是善意提醒農漁民有關政府推出這項照顧措施，個人的案件仍必須經中央審查合格，一旦審查合格即會將補貼金匯入帳戶。
黃偉哲也提醒農漁民，不用急著去農漁會補摺、領錢，才不會造成防疫破口，如果想確認申請是否通過，可打電話查詢；申請補貼可以用傳真或郵寄方式，不要臨櫃申請。
台南市府表示，去年受疫情影響，計有21萬3758位農漁民領取生活補貼金，共核撥29億5048萬元。農業局長謝耀清說，為協助受疫情影響的農民、農民團體、農企業等，農業局共推出13＋6＋1紓困振興措施。
振興措施包含農、漁、畜及休閒農業等各產業面向，確保農漁畜產品從生產到通路不斷鏈；補貼措施包含農漁民生活補貼、租金減收、農產品加工、外銷運費、娛樂漁業紓困及蘭花園區業者雇工，降低農民的損失；還有農漁畜產業及休閒農業等專案貸款，減輕農民負擔，降低產業衝擊。
(中時 )
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