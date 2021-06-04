黃偉哲發信向農漁民說明各項紓困振興措施辦理情形及防疫注意事項。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府農業振興、補貼、貸款紓困措施表。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市府結合中央各項補助措施，擬訂台南市紓困振興措施，昨日發出簡訊通知農漁民，補貼款項將陸續入帳，不少人害怕是詐騙簡訊，市府除緊急澄清，今天市長黃偉哲也發出一封信，向農漁民說明各項紓困振興措施辦理情形及防疫注意事項。

黃偉哲信中表示，今年疫情更加嚴峻，政府為照顧農漁民，再度提出紓困補貼方案，補貼農漁民1萬元、漁工3萬元。申請案件經審查合格後，近日補貼金就會陸續撥入大家去年申請所留的帳戶。

信中說明，市府透過去年申請生活補貼金的農漁民所留手機號碼，6月3日發送簡訊通知農漁民今年的申領生活補貼金方案，僅留市話的農漁民，後續將再以語音方式通知，期能儘量通知到所有符合受領補貼金資格的農漁民。

此外，發送簡訊通知只是善意提醒農漁民有關政府推出這項照顧措施，個人的案件仍必須經中央審查合格，一旦審查合格即會將補貼金匯入帳戶。

黃偉哲也提醒農漁民，不用急著去農漁會補摺、領錢，才不會造成防疫破口，如果想確認申請是否通過，可打電話查詢；申請補貼可以用傳真或郵寄方式，不要臨櫃申請。

台南市府表示，去年受疫情影響，計有21萬3758位農漁民領取生活補貼金，共核撥29億5048萬元。農業局長謝耀清說，為協助受疫情影響的農民、農民團體、農企業等，農業局共推出13＋6＋1紓困振興措施。

振興措施包含農、漁、畜及休閒農業等各產業面向，確保農漁畜產品從生產到通路不斷鏈；補貼措施包含農漁民生活補貼、租金減收、農產品加工、外銷運費、娛樂漁業紓困及蘭花園區業者雇工，降低農民的損失；還有農漁畜產業及休閒農業等專案貸款，減輕農民負擔，降低產業衝擊。

(中時 )