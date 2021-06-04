中共政法部門「教育整頓」雷厲風行，中共中央紀委國家監委網站4日消息，河南省紀委監委通報，三門峽市委常委、組織部長賈書君、河南省委政法委前巡視員孫建國，涉嫌嚴重違紀違法，分別主動投案，正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。
官方簡歷顯示，賈書君，男，漢族，1963年10月生，河南扶溝人，1984年7月參加工作，1984年5月入黨，在職研究生學歷。歷任扶溝縣固城鄉幹部、大新鄉長、崔橋鎮長、鎮委書記、淮陽縣縣長、縣委書記、焦作市副市長、三門峽市委組織部長。
此外，河南省委政法委前巡視員孫建國，涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。
孫建國簡歷：男，漢族，1954年12月出生，河南孟津人，1972年12月參加工作，1975年7月入黨，在職研究生學歷。歷任洛陽市橡膠廠保衛科幹事、市公安局機關團委書記、政治處宣傳教育科副科長、汝陽縣公安局黨委書記、政委，洛陽市勞教所所長、綜治辦副主任、政法委副書記；汝陽縣委書記、洛陽市瀍河回族區委書記、洛陽市、安陽市人民檢察院檢察長；省綜治辦專職副主任（副廳級）、省委政法委巡視員。
(中時 )
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