兩人對話逗趣。（最大國際娛樂提供）

兩人製造不少「笑」果。（最大國際娛樂提供）

在節目中邊小酌邊做菜。（最大國際娛樂提供）

兩人對話逗趣。（最大國際娛樂提供）

兩人製造不少「笑」果。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢（小綜）和阮經天（小天）當年同屬凱渥模特兒經紀公司，交情不錯，他邀小天上他的YT頻道《不專業廚房》，小綜看到小天非常專業的準備食材，以及分享很多作菜的知識，忍不住用新奇眼神看他，小天笑說：「你是覺得很欣慰嗎？想說這一個壞孩子終於…」小綜馬上說：「你不是壞孩子，你只是個飆仔。」讓小天當場笑噴。

他們合體的這集節目是去年底錄製的，小綜現場爆料，2人應該有6年沒見面：「雖然他馬上答應來上節目，但是竟然有一個條件，就是錄節目前要私下約我一次，難道是怕我長得不一樣、認不出我嗎？ 」惹得在場所有人大笑。

阮經天上鄭元暢的Y T節目「鄭元暢之不專業廚房」（最大國際娛樂提供)

這次邀小天到節目，小綜非常緊張，因為這是第一次由來賓自己準備食材，以他對小天的了解，很害怕會漏掉食材，但內心又非常開心這次省了食材的錢。

沒想到小天一來就說：「這些食材可以報帳啊，平常我捨不得買的，今天全部都買了。」把小綜嚇得呆問工作人員：「我們真的有要讓他報帳嗎？」打得如意算盤瞬間破滅。

小天在節目中做「紅酒燉牛肉」，因為燉牛肉需要花時間，所以一直趕著要做，想趕緊收工的小綜卻唱反調，說每一次都要先聊天半小時以上才可以備菜。

不虧是認識21年的好朋友，小天就是有辦法可以治住小綜，還一直指使小綜去洗菜，笑說：「這應該是主持人被指使最多次的一次了。」

(中時 )