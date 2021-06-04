員警及時伸出援手且熱心為民服務，讓這名面臨「冏途」的貨車駕駛，大力讚揚頻頻向警方道謝。（民眾提供／盧金足台中傳真）

防疫期間，民眾少出門購物，帶動運輸網購的物流車忙不停，一輛重達3.5噸的某物流車行經台中市南屯區南屯路二段與媽祖巷口，拋錨於路口中央，打著故障燈停滯不前，31歲貨車李姓駕駛神色慌張，員警了解後原來是電池突然故障，失去動力無法啟動，由於道路狹窄，又為市區公車路線，為避免影響交通及造成其他用路人危險，員警立即與李姓司機等2人，合力將貨車推到路旁安全處，順利化解危機。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、鄭依婷等2人日前擔服巡邏勤務，行經南屯區南屯路與媽祖巷口，發現一輛貨車故障拋錨於道路中央，員警為避免影響交通，當下立即下車，鄭姓女警負責從旁疏導交通，黃姓男警協助貨車駕駛，兩人合力將車輛推到路邊，恢復車流順暢，員警主動幫助的舉動讓貨車駕駛十分感動。

員警及時伸出援手且熱心積極為民服務的態度，讓這名面臨「冏途」的貨車駕駛，大力讚揚頻頻向警方道謝。

南屯派出所所長江松泳表示，駕駛車輛出門前要先檢查車輛有無異狀，車輛故障當下千萬不要慌張，應擺放故障三腳架提醒其他用路人，且盡快設法先將車輛移置到安全處，避免後方來車追撞造成二度傷害，同時聯絡道路救援前往拖吊排除或可打110請求警方協助。

(中時 )