玻陶股維持多頭攻勢，午盤過後，冠軍(1806)鎖在漲停板14.3元，龍頭股台玻(1802)漲幅約1.1%，帶動玻陶指數逆勢上漲1.4%，成為盤面的人氣焦點。

冠軍積極加強營運動能，因市場不同需求，冠軍產品逐漸走向多元化，以安心居品牌引進木質地板SPC、VSPC產品新業務，推出「木行者系列」與「如沐系列」兩大系列產品，共計12款新品選擇。在原物料飆升之下，缺工、缺料，再加上疫情嚴峻，每個月的製造成本多出400萬元，但冠軍自行吸收並沒有漲價。

冠軍也表示，目前依照疫情變化，採取最高規格嚴陣以待，超前部署執行啟動公司營運應變持續計畫，第一時間實施人員分流異地上班，保護員工安全及維持公司營運，對客戶目前供貨正常，訂單照進度生產，不影響供應商交貨及相關作業。

中國大陸玻璃庫存水位低、大陸建案完工量增加，大陸玻璃期貨價格後市展望仍佳，台玻首季稅後淨利創同期新高，第2季營運仍獲法人看好，今年全年度營運有望維持正數。轉投資44%的實聯化工江蘇公司去年下半年起擺脫疫情陰霾需求增加，推升純鹼價格上漲，全年微幅獲利，法人認為，今年在經濟復甦、原物料價格揚升帶動下，營運正向看待。

(時報資訊)