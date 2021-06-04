中央氣象局4日發布彩雲颱風警報，北水局指出，石門水庫近期鋒面降雨挹注增加約10％的蓄水，現水庫蓄水率為17.6％，強調水情正逐步改善，但北水局也表示，目前水庫仍處於低水位狀態，期待颱風能充分降雨一解水庫之渴。

中央氣象局今日發布彩雲颱風海上、陸上警報，北區水資源局指出，石門水庫在近期鋒面降雨挹注下，水庫蓄水量已由1,550萬噸之今年最低點，回升至今日為3,570萬噸，水庫水情正逐步改善中，但北水局也強調，石門水庫仍處低水位，期待颱風在集水區充分降雨讓水庫解渴。

北水局表示，彩雲颱風降雨所產生的入流量，亦可能增加水庫原水濁度影響供水穩定，所以已經協同台水公司相關區處加強各淨水場初沉池清理，並維持中庄調整池滿水位待命可隨時備援供水，建立各供水單位協調平台，強調各種供水遭遇問題都可即時討論因應解決。

北水局表示，目前石門水庫旱象仍未解除，現又遭遇颱風防汛狀況，北水局除同時努力抗旱及防汛外，也呼籲各界持續珍惜水資源及加強節約用水，同時請民眾切勿進入河道，以免突發豪雨造成人身危險。

(中時 )