紓困4.0方案。（圖／陳友齡製圖）

行政院紓困4.0補助今（4日）開始發放，去年申請過且符合資格的民眾，更是直接匯進帳戶，有網友分享自己一起床就看到3萬元紓困金入進帳相當開心，並提醒有符合資格的人要盡快去申請，不過還是有網友叫屈，直說自己「只領到薪水」，稅繳那麼多都沒有用，真的想哭。

為避免臨櫃群聚，行政院針對去年申請過、有存摺資料且仍然符合資格的民眾，將提供直接匯入帳戶的服務，受惠民眾包括自營業者無一定雇主勞工、農漁民、計程車、遊覽車、租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師等。

因此有網友在Dcard論壇上分享，自己一早就領到紓困金3萬元，「本身在家裡的工作室接案子，就跟著家人保職業工會，去年一投保完，剛好跟上政府發紓困補助，申請後馬上就領到，所以今年不用申請就自動入帳。」他也曬出去年跟今年領到紓困金的帳戶紀錄，證明自己所言不假，同時提醒有符合資格的人可以盡量去申請。

另外，有網友也在PTT分享自己領到紓困金，「不用出門直接匯到戶頭，開心」、「睡醒就有了，比想像中還要快」、「希望真的有幫助需要幫助的人」此外有人也替無法領紓困金的民眾哀號，「可惡，什麼都拿不到」、「稅繳那麼多還是拿不到QQQ」、「哪來紓困，只有領到薪水啦」、「好想領啊，只能認命上班」。

根據此次紓困資格認定，以自營業者為例，過去投保金額2.4萬元以下的民眾能領最高的3萬元，若投保金額超過2.4萬，經過排富後，可以領1萬元。此外，紓困4.0受會的民眾中有13萬人沒有金融機構帳戶可提供匯款，因此政府將寄送紓困金匯票，並開放民眾今起可到郵局兌換。

此外，經濟部也針對產業提供補助，包括商業服務業、會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業等都入列，更多詳細資訊及申請方式可上經濟部網站查詢或撥打專線1988。

(中時新聞網)