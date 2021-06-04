本土疫情不斷擴大，台灣急需疫苗救命但卻不足，民怨飆升。國民黨革命實踐研究院副院長、台中市議員黃健豪表示，當大眾生命財產受到威脅，綠營過去那些抹紅、反中牌便逐漸失靈，民間不滿的情緒日益升高，綠營也無法轉移焦點；大家看清「抗中保台」既不能當飯吃也不能救疫情，綠營政治聲望便陷入重大危機。

黃健豪今日（4）接受香港媒體《中評社》訪問表示，綠營過去只要碰到施政不力與相關爭議，不是推給國民黨就是推給大陸，藉操作抹紅、反中等意識形態，轉移大眾對綠營缺失的焦點，這是民進黨一貫的手段。在這次「疫苗之亂」發酵前，綠營也使出這招，例如刻意散布上海復星代理的德國BNT疫苗是大陸代工，又影射國民黨智庫副董事長連勝文跟上海復星關係匪淺，這些都是想轉移疫苗採購的焦點。

黃健豪指出，當疫情持續延燒，從每日確診人數到每日死亡人數攀升，人民的情緒也從恐慌、不耐轉為憤怒，尤其對於民進黨阻擋民間自購疫苗、積極扶植國產疫苗的行為更是不滿。他觀察到台灣近來氛圍有所轉變，許多人已不再買單綠營的反中牌，因為所謂「抗中保台」救不了疫情也無法當飯吃，故此次綠營抹紅策略踢到鐵板。

不僅如此，黃健豪強調，近期有經濟能力者紛紛赴美打疫苗，桃園機場更掀起「逃亡潮」，這些例子在在顯示，民進黨過去慣用的政治手段，這次非但無法蒙混過關，反而還踢到鐵板。

(中時新聞網)