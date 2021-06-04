中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今強調，最近有些賽鴿組織仍繼續舉行比賽，依照疫情三級管制措施，無論立案或非立案，請賽鴿組織要將賽事延期或取消。

每年春、夏、秋、冬四季都會舉行賽鴿競賽大會，重大賽事便可透過衛星或直播方式，賽事過程，都會聚集非常多的鴿友；雖然疫情嚴峻，但還是有賽鴿團體有意舉辦。

陳宗彥今表示，最近有些賽鴿組織仍有舉辦賽事跡象，他提醒地方政府請各縣市警察局，無論立案或非立案，依照疫情三級管制措施，不能舉辦任何比賽，請賽鴿組織要將賽事延期或取消。

(中時 )