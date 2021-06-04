新公布的影片再曝不明空中現象（UAP）

接受有關幽浮（UFO）調查結果簡報的美國政府高層官員說，情報官員並沒有發現證據顯示，近年來海軍飛行員目睹的空中現象，真的是外星太空船。不過，他們依舊無法解釋，那些令科學家和美軍驚奇困惑不已的異常現象。

據《紐約時報》（The New York Times）和CNN新聞網4日報導，這廣受各界高度關注的報告斷定，近20年超過120起相關事件中，絕大多數都不是源自任何軍方，或是其他先進的美國政府技術。而這調查結果似乎顯示，美方排除了目睹不明飛行物的海軍所看到的，有可能是政府進行的祕密專案。

這些官員說，那大概是相關機密報告唯一的定論。他們坦承，預定6月25日在國會公開的解密版，也不會有甚麼其他的具體結論。而這些調查結果之所以曖昧不明，正意味著美國政府無法確切排除，美軍飛行員目睹的現象，可能是外星太空船的說法。

不明空中現象（UAP）

近幾個星期來，美國人長期對UFO的狂熱變本加厲，高度期盼政府能公布相關報告。當美國前總統歐巴馬5月上哥倫比亞廣播公司（CBS）頻道「詹姆斯柯登深夜秀」（The Late Late Show with James Corden）節目中說，「有影片和紀錄顯示，空中有我們不知道究竟是甚麼的東西」。而他的說法，更進一步激發了大家的興趣。

(中時新聞網)