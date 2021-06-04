李佳薇生日當天，工作人員替她點外送餐點慶祝。（星葳娛樂提供）

李佳薇近來受疫情持續嚴峻影響，除了《全明星運動會》暫停錄製，不僅6月的個人演唱會及5場商演活動通通喊卡，新專輯發片計劃也暫延至9月。她有感於全民抗疫艱辛，趁近日防疫空檔，連線新加坡音樂製作人及台灣團隊完成新歌〈光〉，希望用歌聲帶給社會一點點力量，也為各地前線醫護人員打氣；李佳薇說：「第一次看歌詞的時候，我就落淚了！這段時間，大家辛苦了。」雖然大家近期的生活都因疫情產生巨大改變與不便，但她始終認為越黑暗的地方，光芒總是越閃耀，哪怕只是小小的一點光，也足以燃起希望，如同歌詞寫的「我相信不絕望能讓人長出翅膀」。

李佳薇近期遵守三級警戒規定，除了到個人工作室上班、處理自創保養品Je Dare事務外，幾乎全天候宅在家，與妹妹李佳歡做些簡單家常料理和居家運動維持體態，連最大的小確幸都變成兩姊妹一同研究外送美食，李佳薇笑說：「如果點到好吃的餐點，就會開心一整天，也突然覺得幸福其實也可以很簡單。」

本月1日是李佳薇的生日，她原以為剛好是《全明星》總決賽結束，打算與藍隊隊友一同慶祝，無奈受疫情影響連錄影都暫停，何時復工還遙遙無期，難過之餘看到近來新聞報導在第一線抗疫的醫護人員不但壓力爆棚，甚至還有護理師遭砍傷意外，李佳薇表示：「今年特別感性，但也特別感恩，希望不好的事快快煙消雲散。」〈光〉MV已於李佳薇YouTube音樂頻道上架。

(中時 )