薛姓男子在北市某小吃店用餐，因酒醉講話太大聲，與老闆娘起爭執，薛男心生不滿，竟打傷老闆娘，並拿走1隻雞腿吃掉，當場遭警逮捕。台北地檢署偵結，認為薛男犯行構成5年以上刑責的強盜罪，4日將他起訴。

檢警調查，薛男有多次竊盜前科，但因偷的東西價值都不高，案件多以拘行、易科罰金執行完畢。他去年12月間酒後到某小吃店用餐，因講話太大聲，又不聽老闆娘規勸，雙方起了爭執，老闆娘擔心影響到其他客人，報警求助。

薛男疑不滿老闆娘制止他大聲說話，越想越氣，走向櫃台伸手要拿盤子裡的雞腿，老闆娘見狀蓋上蓋子，薛男竟動手打人，並搶走1隻雞腿離開，獲報趕來的員警撞見薛男正在路邊啃雞腿，當場將他逮捕送辦。

據悉，薛男否認犯罪，辯稱當時已經喝醉，不記得案發經過。檢察官根據監視器畫面，認定薛男確實動手打人，形同以強暴方式搶走雞腿，遂依強盜罪嫌將他起訴。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時 )