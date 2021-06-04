《美麗島電子報》今公布最新民調顯示，有6成5民眾認為政府購買國外疫苗決策太慢，8成1認為政府應緊急授權輝瑞BNT進口，蔡英文的信任度、滿意度隨之跌破5成，瀕臨死亡交叉。（照片來源：翻攝《美麗島電子報》2021年5月國政民調資料）

台灣疫苗採購卡關，《美麗島電子報》今公布最新民調顯示，有6成5民眾認為政府購買國外疫苗決策太慢，8成1認為政府應緊急授權輝瑞BNT進口。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，這股主流民意與政府對撞的結果，已讓蔡英文的信任度、滿意度跌破5成，瀕臨死亡交叉；連帶蘇貞昌、民進黨的負面評價都再度跌破5成。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，當民眾被問到「政府購買國外的新冠肺炎疫苗，是超前準備、進度適當、或是決策太慢？」有4.8％認為超前準備，20.8％認為進度適當，65.8％認為決策太慢，1.6％認為能買到就好。

若以「政治立場」交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，也有44.4％認為決策太慢，高於認為進度適當的35.8％。

民調進一步詢問「您認為政府應不應該比照AZ和莫德納疫苗，對輝瑞BNT疫苗緊急授權？」49.2％認為很應該，32.1％認為還算應該，3.5％認為有點不應該，4.3％認為很不應該。換言之，認為應該的比例高達81.3％，認為不應該的僅7.8％，比例相差懸殊。

若以「政治立場」交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，也有高達73％認為應該緊急授權BNT疫苗在國內使用，僅13.9％認為不應該。

當民眾被問到「中央政府防治新冠肺炎疫情的應變能力和整體表現，以0分到100分來講，60分算及格，您對中央政府的防疫表現會打幾分？」結果平均數為不及格的59.2分；而相同提問，在今年1月為75.3分。

同時，民調顯示目前蔡英文的信任度為48.1％，較前一次的調查（4月底進行）下降8.9個百分點，寫下2020總統大選後的最低紀錄；不信任度為46.7％，較上次增加9.9個百分點。短短1個月，總淨損達18.8個百分點。

民調也顯示，在蔡英文不敵疫情、疫苗的衝擊下，目前蘇貞昌的施政滿意度為46.3％，較上次調查掉了2.4個百分點；不滿意度為48.9％，上升2.8個百分點，重新進入死亡交叉。

吳子嘉表示，民調長期持穩的蔡英文，如今已出現雪崩式下滑，連動蘇貞昌、民進黨都躲不過這波海嘯；整個執政團隊，在過去1年多以來所累積的聲望，全被打回原形。這代表疫苗政策的失能，已經無法再靠亡國感、網路集團軍彌補；若再不調整政策立場，疫苗一天不來，崩盤危機將與日俱增，最壞的情況還等在後頭。

該民調是在5月31日至6月1日進行，成功完訪1074人，在信賴水準95％時，抽樣誤差最大值為±3.0％。

(中時 )