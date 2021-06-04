台南名產所長茶葉蛋老闆廖世華贈送77份銷魂豆干堡送給新樓台南、麻豆院區急診醫護。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

台南名產所長茶葉蛋老闆廖世華的姪女為麻豆新樓醫院醫護，他心疼姪女在前線對抗看不見的敵人，雙手變得粗糙，臉孔也被面罩、口罩及護目鏡壓得傷痕累累，4日特別製作了77份銷魂豆干堡送給新樓台南、麻豆院區急診醫護，為大家打氣加油。

近期醫療暴力事件頻傳，醫護人員辛勞照護病人，除了身體上的疲累，還需克服心理上的各種情緒，真的很辛苦。曾當過派出所所長的廖世華表示，警消醫護同為前線人員，疫情當前更是挺身而出，因此希望將這份疼愛傳遞給前線的醫護人員，為醫護打氣加油。

廖世華早上現做77份銷魂豆干堡，上午親送至新樓醫院台南麻豆兩院區，他說，現在不是派出所所長，無法保衛前線人員，但他能以所長茶葉蛋的豆干堡來飽餵醫護人員。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，感謝所長將對姪女的關愛化為對所有醫護人員的關心，也感謝所長與院方共同呼籲對於暴力事件絕不寬貸，醫療機構是救命的地方，疫情期間負擔起重任，對醫護的暴力行為，不論肢體或言語辱罵都應以嚴正。

(中時 )