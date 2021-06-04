白宮給疫苗 總統府：感到溫暖 14:162021/06/04 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮給疫苗 府：感到溫暖。摘自蔡總統臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於美國白宮宣布，第一階段將透過COVAX平台，提供700萬劑疫苗予包含台灣在內的亞太地區國家，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝美國政府即時伸出援手，對於正在對抗新一波疫情挑戰的台灣而言，確實感到溫暖。 張惇涵表示，蔡總統感謝過程中所有努力奔走的外交同仁及各界人士，也感謝近期多位跨黨派美國友人的支持協助，並感謝美國總統拜登與美國政府對於台灣的支持。同時，期盼台美雙方在既有的良好基礎上持續深化合作，共同為全球防疫與世界健康福祉貢獻良善力量。 台灣將獲美國疫苗 總統府：確實感到溫暖 日120萬劑AZ疫苗來了 (中時 ) #台灣 #新冠疫苗 #新冠肺炎 #張惇涵 #蔡總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中河堤綁滿黃絲帶 民眾怒：台灣需要疫苗 13:002021/06/04 政治 感謝美日捐疫苗 民進黨：台灣人感念在心 13:292021/06/04 政治 《國際社會》白宮公布新冠疫苖捐贈計畫 首批最快周四送出 09:272021/06/04 財經 小英會工商團體 企業聚焦多元採購疫苗 04:102021/06/04 財經要聞 連免費疫苗都不要 沈富雄：蔡政府GG了 00:102021/06/04 政治 快閃總統府 近百輛車齊按喇叭要疫苗 04:102021/06/04 焦點要聞 美疫苗6月底釋出 廠牌輝瑞、莫德納、嬌生 台灣分多少未知 05:082021/06/04 國際 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 美日捐疫苗反觀大陸 民進黨：不阻撓台灣就阿彌陀佛了 13:222021/06/04 政治 日本捐贈AZ疫苗登機 謝長廷「心情充滿溫暖」：盼故鄉的人平安 12:172021/06/04 政治 白宮給疫苗 外交部：展現對我溫暖關懷 09:202021/06/04 政治 政治熱門新聞 紓困4.0補助今發放！勞工最高領3萬 申請資格內容懶人包一次看 - 政治 政黨最新「民調」出爐 國民黨、民進黨差距拉開了 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 直播》台疫情膠著美日贈疫苗 柯文哲最新回應 - 政治 一招卡BNT疫苗 沈富雄恍然大悟：陳時中耍官威 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。