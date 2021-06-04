台北市市場處3日發布防疫補助計畫，只要北市43處公有市場及商場配合防疫規範，可依規模領取每日2000元至5000元補助，但北投市場自治會批評，內部每日花1.5萬防疫，卻只領到單日4000元補助，且各市場自5月18日即展開門禁管制，補助卻只從3日開始，期間有14天的差額未被計入，砲轟市府不近人情。

市長處副處長高群荐表示，市府明白各自治會防疫的辛苦，除發放防疫物資外，也爭取預算提供額外補助，再按照市場攤數設定補助級距。由於補助採概括性原則，很難按照各市場實際花費給予補貼。至於14天差額部分，因會涉及事後提單據核銷的問題，內部將討論因應措施。

依台北市公有市（商）場防疫補助計畫指出，只要市場自治會落實動線分流，聘雇人力協助量測體溫、監看民眾是否佩戴口罩及實聯制等作業。即可依市場規模大小給予補助，時間為3日起到三級警戒解除後次月的最後一日。

北市議員汪志冰接獲公有零售市場攤商權益聯合促進會陳情，指市府補助過少，且補助期間從3日起算，但各市場被要求自5月18日開始門禁管制，意即有14天差額未被計入，讓自治會負擔更加沈重，且補助計畫核銷程序繁瑣，也令市場人力更吃不消。

北投市場自治會更爆料，說市場每日防疫支出平均須1.5萬，含括人力配置、便當、酒精、口罩等消毒等防疫物品，但市場處僅補助每日4000元，根本杯水車薪，感嘆自治會基金很快就會告罄。

汪志冰認為，目前百業蕭條，僅有市場人潮未曾斷過，因此防疫工作更顯重要，倘若市場因補助不足導致自治會費用不堪負荷而減少人力，無法做好嚴實把關，市府必須扛責。因此她要求，市場處應合理調整補助額度、核實計算起迄期程，同時簡化申請補助手續並加速核撥時程。

(中時 )